Terminati i lavori di efficientamento alla scuola “Rodari”, si punta alla riqualificazione degli istituti “De Amicis” e “Giovanni XXIII”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Sono terminati nelle scorse settimane i lavori di efficientamento, messa in sicurezza e manutenzione alla scuola dell’infanzia “Gianni Rodari”. L’obiettivo ora è intercettare i fondi regionali del PNRR anche per i progetti di riqualificazione degli istituti comprensivi “Edmondo De Amicis” e “Papa Giovanni XXIII”.

La Giunta guidata dalla sindaca Arianna Camporeale, già a settembre aveva destinato alla scuola di via Togliatti ben 90mila euro di fondi ministeriali, destinati all’efficientamento energetico, lo sviluppo territoriale sostenibile e la messa in sicurezza del patrimonio comunale. A fine dicembre scorso, la conclusione dei lavori: «Abbiamo provveduto alla sistemazione del lastrico di copertura - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Pino Bruno - rimuovendo le vecchie guaine, con nuova impermeabilizzazione, sostituendo i pannelli coibentanti». Sono stati anche eseguiti interventi di ordinaria manutenzione nelle classi, nei corridoi e nei bagni.

Ora l’amministrazione è al lavoro per assicurare i necessari interventi anche negli altri plessi scolastici di proprietà comunale. Nelle scorse settimane, si era ritenuta necessaria l’impermeabilizzazione del lastrico solare della “De Amicis” per evitare possibili infiltrazioni d’acqua piovana. Lo studio con termo-camere, effettuato dall’architetto Cristina Santacroce, ha consentito la messa in sicurezza dell’intero stabile, con la sola eccezione del primo piano. Da qui, la necessità di inibire fino a nuova disposizione l’uso e la fruizione di quell’area circoscritta, cercando altre soluzioni logistiche per la ripresa delle attività di istruzione: da lunedì scorso infatti, 3 classi stanno svolgendo le lezioni dal primo al piano terra dell’istituto di piazza Monsignor Lopez, 4 sono ospitate nel plesso “Rodari” e 3 presso il CPIA di via Donizetti.

«Stiamo intensificando incontri e dialogo con la Regione - fa sapere la sindaca Camporeale - per intercettare parte dei fondi del PNRR destinati a ricerca ed istruzione, con premialità a quei Comuni che sono già in possesso di progetti esecutivi. I nostri per “De Amicis” e “Giovanni XXIII” ci sono già, definitivo ed esecutivo, e li abbiamo candidati al finanziamento. L’obiettivo è di completare a breve la messa in sicurezza e l’efficientamento di tutto il patrimonio di edilizia scolastica comunale, assicurando diritto allo studio, rispetto per l’ambiente e risparmio energetico per le casse comunali».

Comunicato Stampa