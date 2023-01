Scuole Armellina e Galante, la protesta delle rappresentanti di classe. Di Lecce: “Inaccettabile il completo disinteresse dell’Amministrazione”

MARGHERITA DI SAVOIA - «Durante il Consiglio Comunale svoltosi non più tardi di due giorni fa, subito dopo l’ennesimo show elettorale tenuto dal Sindaco nell’elencazione di tutti i finanziamenti (veri o presunti) reperiti per il Comune di Margherita di Savoia, mi sono permesso di evidenziare le pessime condizioni manutentive in cui versano gli edifici scolastici comunali e, in particolare, mi sono soffermato sulla scuola materna situata in Zona Armellina e sulla scuola elementare Galante. (Foto)

Avrei preferito che ciò non accadesse, però, purtroppo, stamattina ho ricevuto da parte delle rappresentanti di classe della predetta scuola materna un disperato grido d’aiuto, in quanto le stesse, dall’Amministrazione comunale, non vengono minimamente ascoltate, sia in merito allo stato dell’immobile che per quanto riguarda la “mensa scolastica”.

La scena che le mamme si sono trovate davanti stamattina nell’accompagnare i propri figli a scuola è stata quella che viene rappresentata nelle foto che allego al presente articolo (…) una scena a dir poco raccapricciante… E pensare che proprio nell’atrio della scuola (dove addirittura è possibile notare un ristagno dell’acqua sul pavimento) è dove i nostri bambini fanno la mensa!

Oltre ad essere una questione di sicurezza è una questione di salubrità degli ambienti in cui vanno a scuola i nostri figli… e questo è inaccettabile!

A proposito della mensa, nonostante le ripetute lamentele da parte delle rappresentanti delle classi della scuola Armellina, in merito al menù somministrato ai bambini, ancora una volta, il Sindaco arroccato nel suo castello, snobbando le mamme che chiedevano la modifica del menù (in quanto contenente alimenti che i bambini non conoscono e non hanno mai mangiato), si è lavato le mani e ha comunicato che il menù lo decide l’ASL e “le mamme” lì devono rivolgersi per eventuali modifiche.

Così hanno fatto e il responsabile ASL del Dipartimento SIAN di Trani ha loro comunicato che era l’Ente Comunale, in uno a chi gestisce il servizio mensa, che avrebbe dovuto recepire le lamentele dell’utenza e, di conseguenza, richiedere le variazioni al menù. Quindi, Sindaco, cosa devono fare i genitori per essere ascoltati? A chi devono rivolgersi? Devono accettare sommessamente quello che viene imposto, o possono avere un minimo di considerazione, visto che si parla dell’alimentazione dei loro bambini?

Per non parlare, infine, della scuola Galante… ultimata non più di due anni fa e che già presenta vistose infiltrazioni nei pressi dell’ascensore (vedi foto allegate). È stata fatta una contestazione per i vizi dell’opera all’impresa esecutrice dei lavori? Evidentemente NO, visto che il Sindaco durante il Consiglio Comunale ha detto di non sapere nulla di questa storia!

Sindaco, esci dal tuo castello, ascolta i problemi dei cittadini e cerca di risolverli seriamente, ma non con slogan elettorali… con i FATTI… quelli veri!»

Avv. GIANLUCA DI LECCE (Consigliere comunale)