Antonia Murgo ha scritto “una storia che diverte e sorprende”, secondo i giudici del Premio Strega Ragazze e Ragazzi

TRINITAPOLI - Mercoledì 8 febbraio scorso ha avuto luogo uno degli incontri inseriti nel ciclo di presentazioni di libri organizzati dalla biblioteca comunale e promossi dal Comune di Trinitapoli in collaborazione con la cooperativa Lilith med 2000, nella Biblioteca “Mons. V. Morra” in via Aspromonte.

Il programma si rivolge innanzitutto alle giovani lettrici e ai giovani lettori, ma anche agli adulti, per attrarre il loro interesse con la magia della scrittura e della lettura.

Antonia Murgo, autrice del romanzo Miss Dicembre e il Clan di Luna, edito da Bompiani nel 2022, ha raccontato ai ragazzi presenti la trama del suo libro che ha vinto il Premio Strega Ragazze e Ragazzi nella categoria Migliore libro d’esordio 2022.

Il Comitato scientifico del Premio ha così motivato la scelta: “Con Miss Dicembre e il Clan di Luna Antonia Murgo ha scritto una storia che diverte e sorprende. I riferimenti alla tradizione della letteratura per l’infanzia, dall’uomo nero, al circo, ai bambini affidati alle governanti, sono trattati con freschezza e consapevolezza. La lingua precisa evoca immagini capaci di meravigliare”.

Il racconto è molto curato, con una stesura godibile che lascia libero sfogo all’immaginazione per ragazzi dagli 8 ai 12 anni, ma che può catturare anche un pubblico più grande.

Antonia Murgo, giornalista, redattrice cinematografica, autrice anche della colorata copertina e delle illustrazioni all’interno del libro, ha narrato le avventure di una ragazza, Miss Dicembre, che a prima vista sembrerebbe una grande imbranata perché fatica a tenersi un lavoro per più di qualche ora. Per un caso fortuito si ritrova in una bellissima casa, aristocratica ed isolata, dove la neve non cade mai, e riesce a diventare la “tata” di Corvin, un bambino “fumantino” e scostante che, a detta del padre Mr. Moonro, non deve mai essere perso di vista. Corvin, infatti, va in giro per casa, in posti impensabili e inusuali.

Il racconto si snoda in maniera magica e appassionante con scenari ed atmosfere che ricordano l’universo di Tim Burton; infatti, la trama si presta alla realizzazione di un film fantasy che aiuterebbe a sconfiggere pregiudizi comuni, nonché le paure nei riguardi di personaggi che nell’immaginario collettivo vengono considerati cattivi e spaventosi, un racconto che mitigherebbe la solitudine e l’emarginazione, rappresentata in questo libro da personaggi stravaganti e fuori dal comune.

La bibliotecaria Loredana Napoletano, dopo aver presentato l’autrice, ha raccontato alcuni episodi della protagonista Miss Dicembre, interagendo con i bambini presenti ed incuriosendoli con degli oggetti che sono descritti nel libro. La discussione ha evidenziato che la paura non ha sempre effetti negativi nella vita di un bambino perché stimola la volontà e gli espedienti per vincerla. Un finale sorprendente. Alla domanda: “Bambini avete ancora paura dell’Uomo Nero?” La risposta è stata un coro di “Noooooo”.

Al termine della presentazione, realizzata in collaborazione con la libreria Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, l’autrice ha firmato le copie del suo libro ed ha risposto alle ulteriori e molteplici curiosità dei piccoli lettori.

ANTONIETTA D’INTRONO