San Ferdinando, al via “Il Maggio dei Libri”: 12 appuntamenti approntati dall’assessora Petrignano

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - È partito ieri pomeriggio “Il Maggio dei Libri”, la rassegna di lettura che si terrà presso la biblioteca comunale “Marino Piazzolla” fino al 9 giugno. Sono 12 in tutto gli appuntamenti approntati dall’assessora alle Attività culturali, Cinzia Petrignano. Per partecipare, è necessario prenotare, chiamando il numero 0883.628496 dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19.

Ieri, “Il gigante salterino” ha aperto la rassegna con i piccoli dai 3 ai 5 anni. Questo pomeriggio dalle ore 17.30, spazio ai bambini dai 4 agli 8 anni, con “Nonno, raccontami una storia”, lettura e merenda con i nonni, in collaborazione con il centro Generazione Insieme. L’evento sarà ripetuto anche i prossimi mercoledì 24 e 31 maggio, con storie e protagonisti sempre nuovi. Sul tema della famiglia, anche “Il tesoro della mamma”, domani alle ore 18 per una lettura animata con Kamishibai a cura di Isa Marrone con i bambini della fascia 3-6 anni.

Non mancheranno i laboratori di scrittura creativa per tutte le fasce d’età: il 22 maggio “Il Lupo, la papera e il topo” per i piccoli dai 3 ai 5 anni; il 26 maggio “Parole alla pari” sarà occasione per parlare di pari opportunità con i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, a cura dell’Osservatorio antiviolenza “Giulia e Rossella”. E ancora, stralci di libri dal profondo significato etico, come “Finché potrò vedere la luce” con l’autore Valerio Manisi (venerdì 19 maggio) e “La ragazza che scrive”, testo autobiografico della giovanissima Sara Ciafardoni. A ciò, s’aggiungono momenti didattici in senso classico, come “Cento (e uno) caffè con Dante” di Paolo Farina mercoledì prossimo; e di letteratura per ragazzi, come “Harry Potter”, gioco di ruolo previsto il 29 maggio per ragazzi dai 9 ai 16 anni.

«Abbiamo pensato a tutti i nostri bambini e ragazzi - sintetizza e commenta l’assessora Petrignano - perché siamo convinti che sia sin dalla tenera età che si debba iniziare ad amare la lettura. In queste settimane ci divertiremo, staremo insieme, condivideremo emozioni che poi diventeranno ricordi ed esperienze comuni di viaggi di fantasia, di apprendimento e partecipazione. È un modo per costruire la città futura che vogliamo a partire da chi rappresenta effettivamente il futuro».

