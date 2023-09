Al via il nuovo anno scolastico: gli auguri del sindaco Lodispoto ed un focus sulle recenti opere nell’edilizia scolastica

MARGHERITA DI SAVOIA - Nell’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico 2023/24 il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, rivolge un pensiero agli studenti di Margherita di Savoia, alle loro famiglie ed ai docenti per augurare a tutti un proficuo anno di lavoro.

«Assieme all’assessora alla pubblica istruzione avv. Elena Muoio invio agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado un messaggio di auguri a poche ore dal suono della prima campanella che segna l’avvio del nuovo anno scolastico. Invito i nostri ragazzi ad impegnarsi nello studio con scrupolo e diligenza perché la conoscenza ed il diritto allo studio rappresentano un bene fondamentale e non negoziabile: lo studio è importante non solo per prendere un bel voto a scuola, perché in tal caso resterebbe fine a se stesso, ma serve anzitutto a formare la classe dirigente alla quale sarà affidato il futuro della nostra comunità. Mi rivolgo dunque agli studenti spronandoli a puntare a traguardi ambiziosi, con l’indispensabile supporto delle famiglie e con quello, altrettanto prezioso, del personale docente e di quanti operano nel mondo della scuola. Un ringraziamento sentito va porto al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII-G. Pascoli”, dott.ssa Margherita Di Pumpo, mentre al nuovo dirigente del Polo degli Studi superiori “Aldo Moro”, Prof.ssa Anna Antonietta Lamacchia rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro, rivolgendo inoltre un ringraziamento anche al suo predecessore dott. Valentino Di Stolfo, con il quale abbiamo avuto modo di instaurare un proficuo rapporto di collaborazione istituzionale nel corso della sua permanenza a Margherita di Savoia come dirigente prima dell’Istituto Comprensivo poi del Polo degli Studi».

L’inizio dell’anno scolastico 2023/24 offre inoltre lo spunto per sottolineare gli interventi realizzati in materia di edilizia scolastica negli ultimi mesi: «Sono stati effettuati i lavori di impermeabilizzazione della copertura del plesso “Armellina”, delle palestre comunali “Pascoli” e “Papa Giovanni XXIII” e dell’auditorium sempre del plesso “Papa Giovanni XXIII”, inoltre sono stati ripristinati il muro di cinta e la recinzione della scuola media “Pascoli”. E mentre procedono speditamente i lavori del nuovo polo d’infanzia nel quartiere San Pio, il nostro Comune è stato inserito nella graduatoria per accedere al finanziamento finalizzato all’acquisto di uno scuolabus. Sono risultati che ci incoraggiano a guardare al futuro con fiducia: a tutti gli studenti delle scuole di Margherita di Savoia, alle loro famiglie, al personale docente e non docente i più fervidi auguri di buon anno scolastico 2023/24!».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO