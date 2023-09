Dall’aratro alla modernità: Stella celebra l’evoluzione di San Ferdinando di Puglia attraverso una nuova scultura

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - La città si prepara ad accogliere una nuova gemma artistica che arricchirà il suo patrimonio culturale. Il prossimo lunedì 4 settembre, alle ore 18, avrà luogo l’inaugurazione di una significativa scultura in ferro battuto, generosamente donata al Comune dal noto artista Gennaro Stella. Questa magnifica opera sarà esposta nell’aiuola che fronteggia la sede municipale, diventando non solo un elemento decorativo, ma un simbolo tangibile dell’evoluzione storica e culturale della città.

La scultura è un tributo appassionato alle profonde radici contadine di San Ferdinando di Puglia, e racconta una storia di trasformazione: dall’uso antico dell’aratro fino ai progressi della tecnologia moderna. Stella, con i suoi 70 anni di esperienza e dedizione all’arte, ha infuso in questa creazione tutto il suo amore per la terra natale, celebrando le generazioni passate che, con il loro duro lavoro, hanno dato vita alla moderna e dinamica San Ferdinando di oggi. La sua generosità precedente ha già visto diverse opere d’arte donate alla città, rendendolo un vero benefattore culturale per la comunità.

A proposito della nuova installazione, la sindaca Arianna Camporeale ha condiviso il suo entusiasmo: “Con grande orgoglio, lunedì inaugureremo un'altra meravigliosa espressione artistica di Gennaro Stella. Questa scultura è molto più di un pezzo d’arte; è un racconto vivente della nostra comunità, della sua storia e della sua crescita. Ringraziamo profondamente Gennaro per il suo inestimabile contributo e per il suo affetto costante nei confronti di San Ferdinando di Puglia”.

