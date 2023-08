L’amicizia al centro della seconda tappa della rassegna ‘Il Libro e il Mare’, con la presentazione di ‘Niente da capire’ di Ruggero Ronzulli

MARGHERITA DI SAVOIA - Il tema dell’amicizia è stato al centro del secondo appuntamento della rassegna itinerante Il Libro e il Mare promossa dell’Associazione lAvocetta APS e dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Margherita di Savoia, con il patrocinato dal Comune di Margherita di Savoia e dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani, e la collaborazione dell'Associazione Salt Fest APS. L’evento svolto nella splendida cornice del Lido Apulia, il 27 luglio scorso, ha visto la presentazione del libro Niente da capire dell’autore salinaro Ruggero Ronzulli, edito dalla PAV Edizioni.

“In una società dove ci si perde sempre più nel mondo virtuale, mi è sembrato importante raccontare una storia, che potrebbe essere di tutti noi, in cui al centro c’è proprio l’amicizia, quella vera e profonda, che in alcuni casi può essere una vera e propria famiglia - ha spiegato l’autore Ruggero Ronzulli -. Ma non solo, perché in questo viaggio si affrontano problemi anche sociali, le debolezze umane, i preconcetti e i pregiudizi che sempre più spesso sono al centro delle nostre vite. Ed ovviamente non poteva mancare anche una bella storia d’amore nell’arricchire il tutto”.

La serata, dedicata ai dieci anni dell’Associazione lAvocetta e all’amica e socia storica dell’associazione Sara Valentina Ieva, si è aperta con i saluti di Vanessa Natola, consigliera delegata alla Cultura Comune di Margherita di Savoia, e gli interventi di Ruggiero Amoroso, presidente Associazione Culturale lAvocetta; Paolo Compare, presidente Associazione Salt Fest; e Savino Tesoro, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Margherita di Savoia, che dando lettura della prefazione ha dato il via alla chiacchierata tra l’autore Ruggero Ronzulli e il giornalista Giuseppe Capacchione.

La vita è un gioco senza regole! È quello che impareranno Vanessa, Ruggero, Clarissa, Sophia e Maria. Cinque ragazzi che, in seguito alla morte dell’amica Olivia, si ritrovano catapultati in questo intenso ed inaspettato gioco, tra pregiudizi, ostacoli, problemi sociali e se poi ci si mette anche l’amore, quello complesso e confuso, tutto diventa più divertente. Il romanzo è acquistabile in libreria e in tutti gli store online.

GAETANO DALOISO