UNITRE Margherita di Savoia, rinnovati gli organi statutari per il triennio 2023-2026. Il Prof. Antonio Di Domenico confermato presidente

MARGHERITA DI SAVOIA - L’assemblea degli associati alla sezione UNITRE di Margherita di Savoia ha proceduto al rinnovo degli organi statutari per il triennio 2023-2026: il Prof. Antonio Amedeo Di Domenico è stato riconfermato nella carica di Presidente, mentre sono stati eletti componenti del Consiglio Direttivo Giovanni Schiavulli, Siro Palladino, Riccardo Barchetta, Raffaele Sarcina, Maria Rosaria Russo, Michele Galeotta e Salvatore Riefoli.

Successivamente il direttivo dell’associazione si è riunito per la proclamazione degli eletti e l’assegnazione degli incarichi: Michele Galeotta è stato nominato vice presidente, Giovanni Schiavulli e Salvatore Riefoli sono stati riconfermati rispettivamente segretario e tesoriere dell’associazione, mentre il nuovo direttore dei corsi è il giornalista Siro Palladino.

Le iscrizioni per l’anno accademico 2023/24 saranno aperte da lunedì 9 a venerdì 27 ottobre: sarà possibile iscriversi recandosi presso la sede dell’associazione in via Decima Regina n. 16 dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 versando la quota associativa di 50 euro.

L’inaugurazione dell’anno accademico avverrà lunedì 6 novembre alle 17.30 e sarà oggetto di ulteriori comunicazioni riguardo la sede ed il programma dell’evento.

Comunicato Stampa UNITRE Margherita di Savoia