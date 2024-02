Rinasce il Carnevale ofantino alla sanferdinandese: tradizione, creatività e comunità

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Fervono i preparativi per il Carnevale ofantino alla sanferdinandese promosso dall’associazione Pro Loco di San Ferdinando di Puglia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Un programma intenso e corposo quello che caratterizza questo grande ritorno al Carnevale nel comune ofantino: da anni, ormai, non si celebrava la festa carnevalesca con sfilate e parate a tema. Una tradizione ormai in disuso, che la Pro Loco ha voluto riproporre per creare il senso di comune appartenenza di una collettività che possa ritrovarsi, in occasione di questa festa tanto amata da grandi e piccini, con un obiettivo comune, quello di creare bellezza. Si tratta di un evento che mira a unire la Comunità in un'esperienza goliardica e allegorica al fine di essere “costruttori di bellezza”, in un contesto che lamenta, sempre più spesso, una perdita di attenzione verso la cura e la tutela del patrimonio collettivo.

Tutte le realtà cittadine e i portatori di interesse sono stati coinvolti in questa iniziativa: le scuole, le famiglie, le associazioni e tutti coloro che hanno deciso di mettersi in gioco in un’esperienza di divertimento e di cooperazione. Tutti coloro che hanno aderito al progetto stanno svolgendo un ruolo significativo nell’opera di sensibilizzazione, promuovendo attività che, attraverso il linguaggio dell’arte, della musica, del teatro, della danza e della moda, possano comunicare in modo chiaro, preciso ed elegante concetti complessi e profondi, oltre a trasmettere gioia e voglia di lavorare per un fine comune.

Dal punto di vista organizzativo il paese è stato diviso in quattro contrade, identificate da uno stendardo di quartiere a cui è associato un prodotto tipico locale legato al mondo dell’agricoltura: i prodotti della terra diventano, dunque, simboli identitari della comunità locale. I protagonisti delle contrade sono scuole, parrocchie, associazioni, palestre che animeranno la serata nel giorno e nel luogo dedicato, a partire dalle ore 15:30. Lunedì 5 febbraio in piazza Papa Giovanni Paolo II sarà la volta della Contrada Ulivo, mentre martedì 6 febbraio in piazza Mons. Gallo si esibiranno i gruppi della Contrada Carciofo. Mercoledì 7 febbraio in villa comunale toccherà, invece, alla Contrada Pesca, ed infine sarà il turno della Contrada Uva, giovedì 8 febbraio nell’area mercatale.

La conduzione dei giorni di festa è stata affidata a Lele Procida e al DJ Stefano Valerio. Il clima di festa sta coinvolgendo tutti i cittadini che si stanno cimentando in decorazioni riportanti il simbolo di identificazione del quartiere da esporre sulle porte delle abitazioni e sui balconi. Il tutto si concluderà venerdì 9 febbraio, con una parata animata dalla banda cittadina e capeggiata da “Torretta” e dalla “Montagnola”, simboli di San Ferdinando di Puglia, che si snoderà lungo le principali vie cittadine, a partire dall’area mercatale, alle ore 15:00. Alla parata parteciperanno anche figuranti con gli abiti d’epoca della corte di Ferdinando II di Borbone e le mascotte di quartiere con i loro stendardi e i gruppi mascherati a tema. La sfilata si concluderà in piazza della Costituzione con tante altre sorprese, come competizioni divertenti fra contrade, a cura delle associazioni sportive cittadine, il funerale di Tatè milone a cura della Compagnia Teatrale “Amici per caso”.

Le premesse sono entusiasmanti e fanno pensare a un’esperienza unica, una sorta di viaggio straordinario tra tradizione, festa e bellezza. L'atmosfera vibrante del Carnevale ofantino alla sanferdinandese mira a coinvolgere la cittadinanza in una celebrazione eccezionale, dove la creatività e l'allegria si fonderanno in un mix irresistibile.

