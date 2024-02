Progetto “Affetto Serra”: gli studenti dell’Istituto “Dell’Aquila-Staffa” promuovono il consumo sostenibile e l’economia del territorio

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Grande successo per il mercatino allestito sabato scorso dagli studenti delle classi 2^D e 2^B dell’indirizzo “Amministrazione Finanza e Marketing” (AFM) dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Dell’Aquila-Staffa”, nella sede di San Ferdinando di Puglia, nell’ambito del progetto “Affetto Serra”.

La manifestazione ha avuto il seguente svolgimento: ore 8:30, allestimento dei banchetti davanti alla serra a cura degli alunni individuati nell’ambito del progetto; ore 9:15, visita del mercatino per le classi prime; ore 9:45, visita del mercatino per le classi seconde; ore 10:15, visita del mercatino per le classi terze; ore 10:45, visita del mercatino per le classi quarte; ore 11:15, visita del mercatino per le classi quinte.

A turno, classi e docenti si sono avvicendati presso il banchetto allestito con prodotti a km zero, coltivati nella serra idroponica “Piero Angela”, realizzata grazie al progetto “Affetto Serra”. Gli ortaggi, ceppi di insalata e rucola messi a dimora a novembre, sono stati venduti alla cifra simbolica di 50 centesimi e sono letteralmente andati a ruba. (Foto)

“Quest’attività ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni al consumo sostenibile ma anche all’economia del territorio, prevalentemente basata sull’agricoltura”, spiega il prof. Di Gennaro, curatore del progetto. “Ora aspettiamo le primizie delle fragole, mentre i ricavati della vendita odierna saranno utilizzati per l’acquisto di nuovi semi e piante”.

L’iniziativa ha entusiasmato docenti ed alunni che si sono messi in gioco sia durante le fasi di preparazione dei prodotti sia per la vendita. “Un lavoro pensato anche per far lavorare gomito a gomito i ragazzi diversamente abili, rafforzando l’impegno per l’inclusività a cui l’istituto dedica molte energie”, ha dichiarato il dirigente scolastico Ruggiero Isernia. “La giornata di sabato scorso è stata solo una delle tappe di un percorso illustrato il 7 novembre 2023, giorno in cui la serra è stata inaugurata. Ora la scuola si prepara ad accogliere i frutti del prossimo raccolto”.

GENNARO MISSIATO LUPO