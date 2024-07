Maria Delvecchio, maturità con lode a soli 17 anni. Un esempio brillante di determinazione e passione per lo studio

MARGHERITA DI SAVOIA - A soli 17 anni, Maria Delvecchio, classe 2007, ha conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti, 100 e lode, presso il Liceo Linguistico “Aldo Moro” di Margherita di Savoia. Questo risultato eccezionale è stato raggiunto con due anni di anticipo rispetto ai suoi coetanei maturandi, grazie ad un percorso di studi accelerato che l’ha vista diventare “ottista”, abbreviazione che indica uno studente particolarmente meritevole che dalla penultima classe viene ammesso direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo.

Il percorso di Maria: dalla primaria alla maturità in anticipo

Fin dalla scuola primaria, Maria ha dimostrato capacità e impegno fuori dal comune, iniziando il suo percorso scolastico da anticipataria. Quest’anno, ha deciso di ultimare la sua carriera liceale con un ulteriore salto in avanti. A gennaio, ha presentato alla dirigente scolastica, prof.ssa Antonietta Lamacchia, la richiesta per diventare “ottista”.

Chi è l’ottista?

L’ottista è uno studente di scuola superiore che abbrevia il proprio percorso scolastico per merito, frequentando regolarmente il quarto anno e preparandosi contemporaneamente per gli esami di Stato. Può quindi sostenere l’esame di maturità come candidato interno, saltando l’ultimo anno di scuola. Per essere eligibile, il candidato deve ottenere una media non inferiore all’8 in tutte le discipline, comportamento compreso, agli scrutini del penultimo anno.

Il supporto del corpo docente

Particolarmente decisivo è stato il supporto della prof.ssa Mastrapasqua, insegnante di Storia e Filosofia, che ha ricoperto il ruolo di docente tutor di Maria durante questo percorso. Incoraggiata e sostenuta dalla sua tutor, Maria ha iniziato a prepararsi per l’esame di maturità, beneficiando di un piano didattico personalizzato predisposto dai suoi docenti. Questo piano le ha permesso di seguire anche le lezioni del quinto anno quando necessario, garantendole una preparazione completa e approfondita.

Ringraziamenti speciali

Un ringraziamento speciale va ai suoi docenti interni di commissione, il prof. Miccoli (Matematica), il prof. Camporeale (Tedesco) e la prof.ssa Giannone (Francese), che hanno accompagnato Maria fino alla fine di questa avventura. La loro dedizione e competenza sono stati fondamentali per il successo della giovane studentessa.

Un futuro brillante

Maria Delvecchio rappresenta un esempio brillante di determinazione e passione per lo studio. Il suo successo non è solo il frutto di un’intelligenza straordinaria, ma anche di un impegno costante e di una grande capacità di organizzazione. Il Liceo Linguistico “Aldo Moro” può vantarsi di aver formato una studentessa così talentuosa e promettente.

Il futuro di Maria si prospetta ricco di opportunità. Con il diploma in tasca e una preparazione solida, avrà sicuramente la possibilità di eccellere in qualsiasi ambito sceglierà di intraprendere, sia esso accademico o professionale. La sua storia è una fonte di ispirazione per tutti i giovani che affrontano il loro percorso scolastico con impegno e dedizione.

Congratulazioni a Maria Delvecchio per questo straordinario traguardo e un augurio per un futuro luminoso e pieno di successi.

GAETANO DALOISO