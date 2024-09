Al via la Sezione Primavera: da gennaio operativa la Scuola d’Infanzia nel quartiere San Pio

MARGHERITA DI SAVOIA - Sta per suonare la prima campanella dell’anno scolastico 2024/25 ed arrivano due buone notizie per le famiglie di Margherita di Savoia con bambini in età prescolare: con l’imminente avvio del nuovo anno ripartiranno le attività della Sezione Primavera, destinata ai bambini di età compresa fra i 24 ed i 36 mesi, presso la struttura di Zona Armellina facente capo all’Istituto Comprensivo Statale che riunisce anche Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado. I minori che utilizzano la struttura potranno fruire anche del servizio mensa in modo da consentire l’applicazione dell’orario continuato.

L’altra buona notizia riguarda l’ormai prossima consegna del nuovissimo Polo d’Infanzia in via di ultimazione nel Quartiere San Pio, che sarà inaugurato nel mese di gennaio completo di arredi e servizi: all’inizio del 2025 anche la Sezione Primavera potrà quindi essere dislocata nei nuovi e moderni locali realizzati in località Città Giardino grazie ai finanziamenti regionali recepiti dall’amministrazione comunale nell’ambito del Sistema Integrato Zerosei. Entro tale data, infine, sarà attivo anche il servizio scuolabus.

«Siamo orgogliosi - ha dichiarato il sindaco, avv. Bernardo Lodispoto - di essere ormai vicini ad un risultato importante come l’inaugurazione del primo Polo d’Infanzia di tutta la Puglia e di poter offrire così alle nostre famiglie un servizio integrato che abbraccia i percorsi educativi da zero a sei anni: la nostra struttura ha ricevuto grandi consensi dai tecnici della Regione e sarà fornita di tutti i servizi necessari per essere il fiore all’occhiello del nostro sistema scolastico. Permettetemi dunque, anche a nome dell’assessore alla pubblica istruzione Elena Muoio, di rivolgere un affettuoso augurio di buon anno scolastico alle nostre famiglie».

