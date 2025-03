Si conclude con successo la seconda edizione del Carnevale Ofantino alla Sanferdinandese

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Si è conclusa venerdì 28 febbraio la seconda edizione del Carnevale Ofantino alla Sanferdinandese, un evento che ha animato le vie di San Ferdinando di Puglia con colori, musica e tanta partecipazione. Organizzata dalla Pro Loco e patrocinata dal Comune, la manifestazione ha coinvolto scuole, associazioni e cittadini in una settimana di festeggiamenti.

L’evento ha preso il via il 17 febbraio in Piazza della Costituzione con una festa dedicata ai bambini delle scuole dell’infanzia, seguita da quattro feste di contrada. Ogni quartiere ha interpretato un tema specifico: “viaggio temporale” per la contrada Uva, “viaggio interiore” per la contrada Pesca, “viaggio fantastico” per la contrada Ulivo e “viaggio fisico” per la contrada Carciofo. Le celebrazioni hanno visto la partecipazione attiva degli istituti scolastici locali e di quelli dei comuni limitrofi di Margherita di Savoia e Trinitapoli, con spettacoli e momenti di riflessione.

A chiudere la manifestazione, la grande parata finale che ha attraversato le vie principali del paese fino a Piazza della Costituzione, coinvolgendo famiglie, scuole e associazioni in un clima di festa. Durante l’evento conclusivo sono stati assegnati diversi riconoscimenti: la contrada Carciofo ha ottenuto il premio per la “migliore festa di contrada”, mentre il miglior tema è stato attribuito alla contrada Ulivo. Premi speciali sono stati assegnati ai gruppi mascherati delle scuole, delle associazioni e dell’infanzia, con un riconoscimento particolare per la contrada Uva, vincitrice del miglior addobbo.

L’iniziativa ha riscosso apprezzamenti anche da parte delle istituzioni. Il Commissario Prefettizio del Comune, dott. Sergio Mazzia, ha elogiato l’evento per il forte coinvolgimento della comunità, mentre i dirigenti scolastici degli istituti coinvolti hanno sottolineato il valore educativo e aggregativo della manifestazione.

GAETANO DALOISO (Foto: Giuseppe Beltotto)