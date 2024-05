Marina Lalli: “Travisato il mio pensiero. Ognuno di noi è chiamato a contribuire al miglioramento della città”

MARGHERITA DI SAVOIA - In seguito alle dichiarazioni formulate dal sindaco, avv. Bernardo Lodispoto, durante la seduta del consiglio comunale del 30 aprile scorso, abbiamo contattato la dott.ssa Marina Lalli, direttrice delle Terme di Margherita di Savoia, per ottenere una replica ufficiale in merito alle questioni sollevate. Di seguito il testo integrale.

«Personalmente, ho sempre pensato che le critiche costruttive non siano quelle che si danno in pasto platealmente ai giornali, ma quelle che si fanno a quattr’occhi. Solo in questo modo, infatti, l’intento vero ha un significato costruttivo e non fine a se stesso. Figuriamoci quindi se in questo momento in cui l’amministrazione cittadina è degna di apprezzamento, potevo pensare di sollevare una critica plateale e immeritata.

In più occasioni, soprattutto in questo ultimo periodo, ho avuto modo di sottolineare come la città abbia preso consapevolezza di essere una destinazione turistica che può competere con altre località al momento più note. L’ho detto con convinzione molteplici volte a tanti interlocutori diversi. L’ho anche detto pubblicamente, non più tardi di qualche giorno fa, su un social media in occasione dell’ultimo riuscitissimo sforzo fatto col Festival degli Aquiloni, in cui abbiamo dato prova di saper lavorare tutti insieme per un unico obiettivo.

Vale la pena aggiungere che da anni mi impegno personalmente per promuovere la città in ogni dove. Da sempre la mia famiglia ha investito ingenti quantità di denaro per realizzare attività produttive che impiegano e hanno impiegato centinaia di persone, dando tranquillità e certezza economica a tante famiglie margheritane. Quindi, dopo tanto sforzo, è evidente che non può essere mia intenzione quella di danneggiare né il posto in sé, né i miei interessi.

Mi spiace, dunque, che sia stato travisato il mio pensiero che voleva invece essere una esortazione a noi tutti, come cittadini, a fare meglio e di più per la nostra città. Nella mia intervista (leggi, ndr) evidenziavo che siccome tutte le amministrazioni locali, inclusa la nostra, si trovano a dover utilizzare le poche risorse disponibili per sistemare tante necessità, allora è opportuno che noi cittadini, tanto più di una città che vuole dirsi turistica, facciamo la nostra parte non sporcando e facendo trovare la città ordinata ai tanti turisti che vengono a visitarci.

Né più né meno.»

GAETANO DALOISO