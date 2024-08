Mercato rionale giornaliero trasferito da largo Falcone-Borsellino a largo Reali Saline

TRINITAPOLI - Come anticipato dal Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, è stato disposto, con delibera di giunta comunale, lo spostamento temporaneo del mercato rionale giornaliero, da largo Falcone-Borsellino (area alle spalle di Palazzo di Città) a largo Reali Saline, a partire dal 31 luglio 2024.

Il mercato tornerà nella sede definitiva di via Roma (piazzetta coperta) al termine dei lavori in corso di “Rigenerazione urbana - Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale, ai fini della mobilità sostenibile, attraverso il miglioramento e la riqualificazione di via Roma”.

Presso il nuovo sito provvisorio dell’area mercatale erano presenti il Sindaco, Francesco di Feo, l’Assessore alle attività produttive e al commercio, Giovanni Landriscina, insieme a funzionari degli uffici comunali. Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino del centro ofantino, di Feo: “Abbiamo ritenuto che la soluzione migliore sia stata quella dello spostamento in Largo Reali Saline - ha dichiarato soddisfatto il primo cittadino - al fine di non far perdere la storica fidelizzazione con la clientela, ma anche per dare l’opportunità ai cittadini di avere nelle vicinanze altre attività commerciali (panifici, macellerie, ecc.).”

Sulla stessa onda, le dichiarazioni dell’Assessore Landriscina: “Abbiamo dato una risposta positiva agli operatori del settore. Questa Amministrazione - ha concluso - accoglierà sempre, ben volentieri, tutte le richieste dirette al perseguimento del bene comune, e le proposte avanzate con intenti costruttivi, nell'interesse esclusivo dei cittadini.”

La richiesta di trasferimento del mercato rionale era stata richiesta da due consiglieri di minoranza della lista “SìAmo Trinitapoli”, l’ex Sindaco Emanuele Losapio e l’ex Assessora Marta Patruno (leggi, ndr).

GAETANO SAMELE