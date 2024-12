Da Margherita di Savoia al successo in Lussemburgo: Davide Dipace finalista ai Townhall Luxembourg Awards 2024 come giovane promessa della consulenza internazionale

LUSSEMBURGO - A soli 27 anni, Davide Dipace si conferma una delle giovani promesse della consulenza internazionale. Attualmente ricopre il ruolo di Valuation Analyst presso EY Luxembourg, dove lavora da quasi due anni. Questo giovane talento originario di Margherita di Savoia ha recentemente ottenuto un riconoscimento significativo, classificandosi tra i finalisti nella categoria “Junior Rising Star” durante la Townhall Luxembourg Awards Ceremony 2024. La candidatura di Davide è stata accompagnata da una motivazione che sottolinea il valore del suo contributo professionale: “He has been providing invaluable assistance on the projects, and his performance has far exceeded expectations” (ha fornito un’assistenza inestimabile nei progetti e le sue prestazioni hanno superato di gran lunga le aspettative).

Tra le numerose candidature ricevute, Davide Dipace è riuscito a classificarsi tra i primi quattro nella categoria Junior (Staff/Assistant). Nonostante non abbia ottenuto la vittoria, Davide ha commentato con soddisfazione il risultato raggiunto, dichiarando: “Arrivare tra i primi quattro è già un traguardo importante”. Questo risultato testimonia il valore del percorso che ha intrapreso.

Dopo aver lasciato Margherita di Savoia a 19 anni, Davide ha proseguito gli studi in Management presso l’Università degli Studi di Trento, laureandosi con il massimo dei voti. La sua formazione lo ha portato a scegliere la consulenza internazionale come ambito professionale, trasferendosi a Lussemburgo, dove ha saputo affrontare un ambiente competitivo e dinamico. In poco tempo è riuscito a distinguersi nella gestione di progetti complessi, dimostrando competenza e capacità di adattamento.

GAETANO DALOISO