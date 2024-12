Dopo 16 anni, approvato il nuovo Documento Strategico del Commercio. Nessun emendamento dalle minoranze, assenti in consiglio comunale

CANOSA DI PUGLIA - A distanza di sedici anni dall’ultima volta, il 2008 per la precisione, in occasione del Consiglio Comunale di ieri, venerdì 20 dicembre, in assenza di gran parte delle forze di minoranza e senza nessun emendamento da loro presentato, è stato approvato dall’Assise il Documento Strategico del Commercio. È questo un provvedimento atteso dalla città dal 2013, anno del suo ultimo aggiornamento, che permetterà alla Giunta Comunale di sperimentare nuove iniziative. Uno strumento strategico, dinamico, al passo coi tempi, in grado di rispondere alle esigenze del mondo del commercio che, dopo anni, è stato nuovamente redatto per permettere a tutti gli operatori di lavorare nelle migliori condizioni possibili.

Il Piano, redatto dall’avv. Pippo Sciscioli, esperto in materia, in sinergia con l’assessora alle Attività Produttive, dott.ssa Antonietta Cristiani, metterà il Comune di Canosa di Puglia nelle condizioni di intercettare anche finanziamenti a livello regionale, ponendosi come beneficiario di fondi che, in assenza di un Piano del Commercio aggiornato, è impossibile ricevere.

Il documento, approvato ieri in sede di Consiglio Comunale, segue le interlocuzioni intercorse con le associazioni di categoria (che hanno approvato all’unanimità quanto scaturito), le sigle sindacali, le attività, i professionisti e i cittadini interessati, al fine di favorire le imprese e creare occupazione. Il presente atto, che l’esecutivo guidato dal sindaco Malcangio è pronto a modificare qualora si dovessero presentare ulteriori esigenze, darà la possibilità alla città di non rimanere più indietro dal punto di vista commerciale e di recuperare il gap creatosi rispetto ad altre realtà del territorio.

Fra le diverse novità del DSC vi è l’estensione del regolamento sui dehor a pescherie e macellerie, che potranno creare un locale attiguo per la somministrazione di alimenti, la razionalizzazione di mercati e fiere in un’ottica di valorizzazione che l’esecutivo intende attuare e l’istituzione di alcune aree di sosta ad hoc per gli operatori ambulanti. È questo un documento di fondamentale importanza anche nella valorizzazione del Centro Storico, attraverso la promozione di esercizi di vicinato o botteghe artigianali.

In conclusione, se si intende creare occasioni ed attirare investimenti, l’approvazione del nuovo Piano Strategico del Commercio è il punto di ripartenza di tutto il tessuto urbano.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia