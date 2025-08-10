Sostegno ai produttori e nuovo piano irriguo: Castiglione sollecita le amministrazioni comunali del comprensorio Ofantino

MARGHERITA DI SAVOIA - Caro Direttore, le chiedo ospitalità per sollecitare le Amministrazioni comunali dei comuni del Comprensorio Ofanto (Candela, Ascoli Satriano, Cerignola, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Stornara, Stornarella, Orta Nova, Margherita di Savoia) che, per l’irrigazione dei terreni coltivati, fanno riferimento al Consorzio per la bonifica della Capitanata.

Nei primi giorni di giugno facemmo un incontro con i soci del Consorzio della Cipolla Bianca di Margherita IGP e risultò subito drammatica l’aria che si respirava per l’agricoltura pugliese: c’era ansia, preoccupazione e disperazione, soprattutto nei più giovani che avevano investito in agricoltura i loro destini.

Abbiamo segnalato l’urgenza alla nostra Amministrazione comunale, ma abbiamo avuto la sensazione che, come negli altri comuni, ci sia stata una sottovalutazione del problema.

Con questa lettera aperta, che vuole essere solo costruttiva, data la gravità della situazione, ci permettiamo di invitare i sindaci dei comuni sopra citati a organizzare, in modo coordinato e in tempi rapidi, un incontro per definire obiettivi immediati e obiettivi per i prossimi anni, al fine di salvare le nostre coltivazioni d’eccellenza.

Alcuni comuni del nostro comparto, singolarmente, hanno cominciato a rivendicare interventi urgenti. In alcune zone, come nel Tarantino, la protesta si è allargata e ha cominciato a cogliere dei risultati.

Vogliamo sperare che anche da noi, da Margherita di Savoia a Candela, finalmente si realizzi un forte gruppo di pressione, operativo, costituito da tutte le Amministrazioni comunali interessate, dai produttori, dai Consorzi di tutela e dalle associazioni di produttori, per chiedere agli enti responsabili - Governo, Regione e Provincia - ognuno per le proprie competenze:

a) un intervento deciso e immediato per dare sostegno ai produttori in difficoltà;

b) la redazione, anche con la collaborazione del Consorzio di bonifica, di un nuovo piano irriguo quinquennale (con annessa realizzazione di nuovi invasi, nuove traverse e nuove condotte) per garantire l’irrigazione per tutto l’anno.

L’agricoltura deve continuare a vivere nel nostro territorio.

GIUSEPPE CASTIGLIONE (Presidente Consorzio Cipolla Bianca di Margherita IGP)

P.S.: Ringrazio il consigliere d’amministrazione del nostro Consorzio, Lorenzo Piazzolla, per i dati e le notizie di carattere tecnico che ci ha fornito.