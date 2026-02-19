Progetto C.Os.T.A., il Comune di Trinitapoli conferma l’impegno per un turismo inclusivo e partecipato

TRINITAPOLI - Anche il Comune di Trinitapoli ha preso parte all’evento di lancio del progetto “Accesso senza limiti: come esplorare le meraviglie del nostro territorio”, ospitato presso la Massaria Agriresort. L’iniziativa è finanziata nell’ambito dell’Avviso pubblico C.Os.T.A. (Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile).

Il progetto, promosso da A.FO.RI.S. Impresa Sociale in qualità di soggetto capofila, mira alla costruzione di una rete territoriale integrata tra Comuni, realtà del Terzo Settore e imprese turistiche, con l’obiettivo di rendere il turismo pugliese sempre più inclusivo, sostenibile e partecipato. Al centro del percorso, la piena accessibilità delle destinazioni e dei servizi, per un’offerta realmente aperta a tutti.

Per l’Amministrazione comunale era presente l’assessore alle Politiche Sociali, Maria Rosaria Capodivento, in rappresentanza del sindaco Francesco di Feo.

«Un progetto che valorizza il nostro territorio rendendolo accessibile a tutti a 360°, dalle famiglie agli anziani - ha dichiarato Capodivento -. L’inclusione non è solo un principio sociale, ma una concreta opportunità di crescita e sviluppo per la nostra comunità».

Con la partecipazione a questo percorso, il Comune di Trinitapoli rinnova il proprio impegno nel sostenere iniziative orientate ad inclusione, accessibilità e sviluppo sostenibile, contribuendo attivamente alla costruzione di un modello di turismo più equo e condiviso, capace di generare valore sociale ed economico per l’intero territorio.

