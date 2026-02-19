Il sindaco Malcangio e il presidente Decaro firmano l’addendum per la realizzazione di un’azienda di imbottigliamento sulla SS93 Canosa-Barletta

CANOSA DI PUGLIA - Questa mattina, presso la Presidenza della Regione Puglia, il sindaco di Canosa di Puglia, Vito Malcangio, e il governatore Antonio Decaro hanno sottoscritto l’addendum all’accordo di programma che prevede la realizzazione, sulla SS93 Canosa-Barletta, all’ingresso della città, di un’azienda di imbottigliamento vini.

L’incontro, a cui hanno preso parte l’europarlamentare Francesco Ventola e il dirigente del Comune di Canosa di Puglia Sabino Germinario, segna la fine di un iter complesso, che porterà alla creazione di nuovi posti lavoro.

Quanto concretizzatosi rappresenta un passo importante per la comunità, in linea con l’impegno dell’Amministrazione comunale che, fin dall’insediamento, ha sempre avuto come obiettivo quello di creare le condizioni affinché chiunque potesse investire nella città e nella sua economia in maniera legittima.

«Siamo soddisfatti del risultato raggiunto - spiega il sindaco di Canosa di Puglia, Vito Malcangio -. Il dovere di una buona Amministrazione è sostenere le aziende del proprio territorio. Ogni nuovo insediamento produttivo non può che essere una bella notizia per tutta la comunità».

GAETANO DALOISO