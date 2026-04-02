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Economia

Risorsa idrica per l’agricoltura, vertice in Regione: impegno congiunto di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia

BARI - Si è svolto il 1° aprile, alle ore 15, presso la sede della Regione Puglia a Bari, un incontro istituzionale dedicato al tema dell’approvvigionamento idrico a servizio del comparto agricolo. Al tavolo i sindaci di Trinitapoli, Francesco di Feo, e di San Ferdinando di Puglia, Michele Lamacchia.

Al centro della riunione, la gestione della risorsa idrica in vista della stagione irrigua, con particolare attenzione alle esigenze dei consorziati e alla tutela delle produzioni locali. Un tema strategico per un territorio a forte vocazione agricola, già alle prese con criticità legate alla disponibilità d’acqua.

Nel corso dell’incontro è intervenuto il dirigente del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, Luigi Nardella, che ha delineato le linee operative: «Le prospettive sono quelle di avviare l’immissione di acqua nelle condotte appena possibile, compatibilmente con la praticabilità dei campi, per poter seguire il flusso dell’acqua da monte a valle ed evitare criticità, rotture delle condotte e danni ai consorziati».

A margine, il sindaco di San Ferdinando di Puglia, Michele Lamacchia, ha evidenziato la necessità di garantire tempi certi e volumi adeguati: «È fondamentale che l’acqua arrivi tempestivamente e in quantità adeguate, considerato che attualmente viene gestita in regime di riserva, così da consentire agli agricoltori, in relazione alle proprie capacità produttive, di raggiungere i mercati con prodotti di qualità, elemento imprescindibile per la loro commercializzazione».

I Comuni di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia ribadiscono l’impegno congiunto a monitorare la situazione e a sostenere il comparto agricolo, centrale per l’economia locale.

Redazione CorriereOfanto.it

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