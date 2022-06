Puttilli e Distaso: “Molti inseguono solo l’utilità personale, nessun atto d’amore per la città. Cittadini confusi, basta con questo circo!”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Piazza gremita e comizio particolarmente atteso ieri sera, in piazza della Costituzione, da parte della lista Ripartiamo Insieme.

Carla Distaso e Salvatore Puttilli sono tornati a comiziare insieme e non sono mancati momenti di intenso coinvolgimento dei presenti relativamente a quanto avvenuto negli anni scorsi a Palazzo di Città. (Video - Foto)

Negli interventi, chiara ed evidente è emersa la responsabilità dell’ex vicesindaca e del suo “cerchio magico” nel destabilizzare l’amministrazione sin dal suo insediamento e fino al suo anticipato ed immotivato scioglimento a pochi mesi dal voto.

«I cittadini sono stanchi e confusi - ha rimarcato Carla Distaso -, direi che ora basta con questo inquietante clima da stadio, che poco o nulla c’entra con la politica, con la scienza e l’arte di governare la cosa pubblica. Un circo, un continuo spettacolo: un caffè qua, una colazione là, un buono spesa da un’altra parte, un buono spesa di benzina, promesse di posti al Cimitero da vivi, posti di lavoro, promesse di posti al Comune, posti ovunque, figure e figuranti, Santi, Fanti, Generali, Principesse e chi più ne ha più ne metta. Non è certo questo il modo di rispettare i cittadini!

Avrebbe dovuto essere una campagna elettorale che mirasse ad una moralizzazione della politica, bloccando quelle porte girevoli che con la scusa del cambiamento del nuovo, del fresco, della vicinanza alla gente non inseguono altro che l’utilità personale, altroché atto d’amore per la città e per i cittadini!

Mi chiedo come si può amministrare un paese se non si ha la forza, l’umiltà, il coraggio di riconoscere prima i propri errori, da essi imparare e poi superare il proprio orgoglio, la propria vanità, il proprio egocentrismo.

Non basta cambiare vestito, casa, strada, per corazzarsi di rinnovamento, cambiamento, novità; stasera io sono qui con determinazione e fermezza con Salvatore!

Con questa squadra di uomini e donne, con i quali condivido i miei valori, il mio essere, le mie idee e le azioni da mettere in campo».

Puttilli, a sua volta, dopo aver parlato e chiarito su temi quali le assunzioni al Comune e il servizio rifiuti, ha rivendicato l’approvazione del Piano Urbanistico Generale e, nello stesso tempo, la necessità di farlo definitivamente decollare unitamente allo snellimento e alla digitalizzazione di tutte le pratiche edilizie ad esso correlate.

Puttilli ha poi affermato “che sarà prioritario ripartire da interventi quali l’ampliamento della pubblica illuminazione cittadina e il rifacimento della pavimentazione di gran parte delle strade”.

«È assolutamente vitale recuperare il nostro senso di comunità ed il rispetto per tutto ciò che ci circonda e tessere, nel contempo, la tela della coesione sociale e culturale di tutte le agenzie educative del territorio. Non è il momento del nuovo o del “mascherato nuovo” - ha concluso Puttilli -. Occorre ripartire dalla nostra lista, una squadra composta da esperienza e già dimostrata lealtà e fedeltà nei confronti del sindaco (Carla Distaso, Giacomo Demichele, Aniello Masciulli) e da meravigliose donne e uomini alla prima esperienza politica ma già pregne di esperienze professionali, di lavoro e di vita, donne e uomini che affascinano per freschezza, entusiasmo e genuinità».

Comunicato Stampa Ripartiamo Insieme