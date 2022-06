Ripartiamo Insieme per una città aperta alla bellezza, all’inclusione e al rispetto per l’ambiente. Tunzi: “Libera di esprimere le mie idee”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Grande e genuino entusiasmo ieri sera in piazza della Costituzione per il comizio della lista Ripartiamo Insieme.

I candidati Felice Casamassima e Giuseppe Russo e la candidata Lorena Tunzi hanno contagiato - con la loro freschezza, con le loro motivazioni e la loro genuinità - l’intera piazza e, pensiamo, anche coloro che li hanno seguiti via social in diretta web. Diversi i contenuti emersi finalizzati a proiettare San Ferdinando di Puglia verso il futuro, attraverso una visione di città aperta alla bellezza, all’inclusione e al rispetto per l’ambiente. (Video Prima parte - Video Seconda parte - Foto)

Particolarmente significativo e toccante l’intervento finale della candidata Lorena Tunzi sulle tematiche delle necessarie politiche di integrazione sociale delle persone con disabilità: “Sono in campo con questa lista perché, con tutti loro, mi sento libera di essere me stessa e di esprimere le mie idee con la fragilità di una foglia, ma nel contempo con la forza di un uragano”, ha concluso Lorena.

Comunicato Stampa Ripartiamo Insieme