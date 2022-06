Ratifica delibere di giunta e approvazione di variazioni di bilancio, il Consiglio comunale approva con i voti della maggioranza

MARGHERITA DI SAVOIA - Sono stati approvati tutti con 11 voti favorevoli e 2 astensioni (da parte delle consigliere Grazia Galiotta e Rosa Scognamiglio) i quattro punti all’ordine del giorno nella seduta del consiglio comunale di giovedì 23 giugno 2022. All’esame dell’assemblea, riunitasi in sessione straordinaria, vi era la ratifica di quattro delibere di giunta comunale (la n. 46 del 27.4.2022, la n. 52 del 23.5.2022, la n. 56 dell’1.6.2022 e la n. 61 del 15.6.2022) con annessa approvazione della seconda, terza, quarta e quinta variazione di bilancio finanziario. Non hanno partecipato ai lavori i consiglieri Antonella Cusmai, Elena Muoio, Carlo Ronzino e Francesco Labranca.

«Le variazioni di bilancio - ha dichiarato durante i lavori il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - si sono rese necessarie per portare avanti con maggiore efficacia l’azione amministrativa e per poter accedere ad importanti finanziamenti come ad esempio quelli relativi al bando “Sport e periferie”. Sono pienamente soddisfatto della relazione presentata in consiglio dall’assessore al bilancio dott.ssa Francesca Santobuono e ci conforta il parere espresso dalla Corte dei Conti che conferma, a pieno sostegno dell’operato della nostra amministrazione, l’avvenuto risanamento del bilancio comunale».

La seduta è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia. (Video)

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO