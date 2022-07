Convocato il consiglio comunale di Margherita di Savoia: cinque i punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria per il giorno 27 luglio 2022 alle ore 9.00 in prima convocazione e il giorno 28 luglio 2022 alle ore 17.00 in seconda convocazione presso la Sala consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione degli argomenti sotto elencati:

1. Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 30.6.2022. Approvazione VI Variazione di Bilancio Finanziario 2022/2024.

2. Programma Triennale 2022/2024 ed Elenco Annuale 2022 dei Lavori Pubblici. Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi. Approvazione. Variazione n.3.

3. Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (art. 193 D.Lgs 267/2000) e Variazione di Assestamento Generale (art. 175 comma 8 D.Lgs 267/2000).

4. Cooperativa sociale scuola dell’Infanzia paritaria non statale “Albero Azzurro” con sede in Margherita di Savoia. Approvazione convenzione. Provvedimenti.

5. Accordo per la fornitura Acque Madri e Fanghi tra il Comune di Margherita di Savoia e Società Ati Sale Spa. Approvazione schema di contratto e disciplinare.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO