Consiglio comunale, Lodispoto: “Atisale ha garantito che non ci saranno ulteriori licenziamenti”

MARGHERITA DI SAVOIA - Il consiglio comunale di Margherita di Savoia si è riunito in sessione straordinaria nel pomeriggio di giovedì 27 ottobre 2022 per discutere sei argomenti all’ordine del giorno. Erano assenti i consiglieri comunali Rosa Scognamiglio e Francesco Labranca. La seduta è stata trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia. (Video)

I lavori si sono aperti con le comunicazioni del Sindaco, avv. Bernardo Lodispoto, in ordine ai licenziamenti delle scorse settimane decisi da Atisale nei confronti di alcuni lavoratori della Salina di Margherita di Savoia (leggi, ndr). Nell’esprimere la massima solidarietà ai lavoratori coinvolti, il sindaco ha precisato quanto segue: “Premesso che quando sono avvenuti i primi licenziamenti io mi trovavo all’estero, appena sono rientrato in sede l’amministrazione comunale ha provveduto a convocare i vertici dell’Atisale per chiarimenti e subito dopo anche le RSU: dall’incontro è emerso da parte dell’azienda l’impegno a non procedere ad ulteriori licenziamentie ci è stato quindi garantito che non ce ne saranno altri. Abbiamo altresì preteso, in quanto è interesse dell’Ente Locale, che al Comune di Margherita di Savoia venga consentita una gestione autonoma del Centro Visite ricevendo in tal senso la disponibilità da parte dell’amministratore delegato ing. Giuseppe Agricola, pertanto a breve il Comune prenderà in gestione la struttura e farà le sue valutazioni. L’amministrazione comunale ha svolto dunque il suo ruolo con tempestività, a dispetto delle illazioni di chi ci ha attaccato senza ritegno ma non ha mai avanzato una sola proposta riguardo tali licenziamenti. Precisando che in ogni caso l’Ente locale non ha facoltà di intervenire nel merito di simili provvedimenti adottati da privati, ma solo quello di richiedere chiarimenti e garanzie affinché la questione non generi un vero e proprio allarme sociale diffuso, voglio esprimere il mio apprezzamento per il senso di responsabilità con cui il consiglio comunale ha affrontato questa discussione: un atteggiamento lodevole che auspico possa ripetersi anche in futuro nell’interesse del nostro paese”.

Successivamente l’assise è passata alla votazione degli ulteriori argomenti posti all’ordine del giorno: l’ottava e la nona variazione di bilancio sono state approvate con 13 voti favorevoli e 2 astensioni da parte dei consiglieri Galiotta e Ronzino, la quarta variazione al programma dei lavori pubblici e la convenzione per l’affidamento in gestione dei campi da tennis al locale Circolo sono stati approvati all’unanimità dei presenti mentre il riconoscimento del debito fuori bilancio per parcelle legali è stato approvato con 11 voti favorevoli, 2 contrari (Galiotta e Ronzino) e 2 astensioni (Cusmai e Muoio).

Al termine dei lavori il sindaco ha voluto espressamente ringraziare tutto il consiglio comunale per il clima costruttivo manifestato durante la seduta.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO