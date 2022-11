Il Consiglio comunale di Margherita di Savoia approva i punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - Il consiglio comunale di Margherita di Savoia si è riunito in sessione straordinaria nel pomeriggio di giovedì 24 novembre 2022 per discutere cinque argomenti posti all’ordine del giorno. All’appello risultavano assenti i consiglieri comunali Salvatore Piazzolla, Antonella Cusmai, Elena Muoio e Rosa Scognamiglio. Il consigliere Francesco Labranca, pur presente all’appello, non ha partecipato alla votazione dei cinque punti all’ordine del giorno.

Il Piano per il Diritto allo studio, il recesso dalla Società “Agenzia per l’occupazione e sviluppo dell’area Nord Barese-Ofantina” e la decima variazione di bilancio sono stati approvati con 10 voti favorevoli e 2 astensioni (da parte dei consiglieri Grazia Galiotta e Carlo Ronzino); approvati all’unanimità dei presenti invece la costituzione di una servitù di passaggio su fondo servente e la quinta variazione al programma triennale dei lavori pubblici (quest’ultima resasi necessaria a seguito del recepimento di due nuovi finanziamenti per la realizzazione del nuovo plesso della scuola materna e per la digitalizzazione dei servizi).

Al termine della seduta il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto ha ringraziato tutti i consiglieri presenti per lo spirito costruttivo e la moderazione manifestata durante i lavori dell’assemblea civica.

La seduta consiliare è stata trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO