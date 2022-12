Cramarossa, Puttilli e Scaringi: “Per le prossime gare d’appalto, chiediamo si utilizzino procedure aperte e non negoziate”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - I consiglieri comunali di minoranza Salvatore Puttilli, Teresa Cramarossa (gruppo consiliare “Ripartiamo Insieme”) e Maria Riccarda Scaringi (gruppo consiliare “Progressisti e Democratici”) hanno inviato una richiesta congiunta di convocazione del Consiglio comunale (leggi, ndr), ai sensi dell’art. 30 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, e presentato un punto all’ordine del giorno per chiedere che il Comune di San Ferdinando di Puglia si avvalga per le successive gare d’appalto, soprattutto per le più rilevanti dal punto di vista economico, della c.d. “Procedura aperta”, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50 del 2016, rappresentando, la medesima, il livello massimo di espressione e concretizzazione dei principi di concorrenzialità, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento.

Redazione CorriereOfanto.it