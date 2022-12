Quarta lascia il Partito Democratico dopo dieci anni: “Una scelta necessaria”. Ma “l’impegno raddoppia” con nuovi progetti

MARGHERITA DI SAVOIA - «Lo scrivo senza polemica e con grande serenità d’animo. Meglio un addio ponderato che l’attesa di un cambiamento che non arriverà mai, nonostante i tentativi di fasi costituenti, nessun rinnovamento è all’orizzonte.

Non credo che il negoziato di postazioni istituzionali e luoghi di potere, possa essere la soluzione per un rinnovamento necessario della classe dirigente, personalmente non ho ragione di condividere nulla con metodi opachi che tendono a conservare il potere di quei pochi che tanti danni hanno fatto alla comunità politica in cui militiamo ogni giorno.

Da tempo sul nostro territorio qualcuno ha deciso che il Partito Democratico debba lasciare posto a gruppi di notabili abituati ad utilizzare una comunità politica come un autobus sul quale salire e scendere per necessità personali.

Mi sono chiesto se ha senso motivare il perché non intendo rinnovare la tessera e se in definitiva a qualcuno nel PD frega realmente che c’è chi molla.

La mia è una scelta che non faccio a cuor leggero, e certamente sofferta (leggi, ndr): ma se è vero che a me per primo devo rispetto, questa per me, oggi, è una scelta necessaria.

L’impegno non si ferma, anzi raddoppia e ci vedrà impegnati nel costruire una progettualità di ampio respiro, che sia capace di farci ritrovare entusiasmo e passione.

Ci vediamo lungo il percorso con il piglio di sempre.»

EMANUELE QUARTA