Una Margherita giovane e dinamica: l’UDC propone Giovanni Leone alla guida della città

MARGHERITA DI SAVOIA - In vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimi, l’UDC (Unione di Centro) ha intrapreso nelle scorse settimane un percorso di discussione e proposte per il prossimo quinquennio.

“Tornare tra la gente, ascoltare le proposte che arrivano dai cittadini, dare voce ai più deboli, individuare ed offrire soluzioni innovative alla crisi di prospettiva che da tempo soffoca la città, riportare la politica al centro della nostra comunità”: è quanto emerge dai tavoli di discussione che la forza moderata salinara ha posto in essere per avviare un dibattito quanto mai necessario.

“Una Margherita giovane, dinamica, capace di interpretare i segni del cambiamento e delle novità. Una Margherita che guardi avanti con fiducia e che sia in grado di sfruttare la grande occasione del PNRR per attuare progetti innovativi, tra i quali: la zona industriale, il porto turistico, il nuovo piano della viabilità (senza dossi), il potenziamento della pubblica illuminazione, una vera rivoluzione nella raccolta differenziata con l’incremento dei livelli occupazionali, e risposte concrete alle problematiche dei balnerari; progetti utili a rispondere alla grave crisi che attanaglia vasti settori dell’economia locale, con forti ripercussioni sul sociale”.

Di qui la proposta, condivisa all’unanimità dai vertici provinciali e regionali del partito, di individuare nell’imprenditore Giovanni Leone - membro di Confindustria Bari e BAT - la figura migliore per realizzare questo progetto alternativo.

Dinamismo, visione e capacità di sintesi, fanno del giovane imprenditore margheritano una risorsa nuova da mettere in campo.

Non un “progetto contro”, ma un “progetto di prospettiva”, che sia in grado di mettere assieme chiunque porti proposte utili al bene della città, già dettagliatamente illustrato al tavolo delle forze contrapposte all’attuale amministrazione (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Identità Salinara), da tempo a lavoro per il bene della città. Alla base l’idea di un fronte unico che affronti con impegno e serietà le sfide del prossimo quinquennio, e che sappia aprirsi con ritrovato entusiasmo a quanti vorranno lavorare “Insieme” per la Margherita del futuro.

Comunicato stampa UDC - Segreteria regionale e provinciale BAT