Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: cinque i punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio comunale in sessione straordinaria per il giorno 9 marzo 2023 alle ore 8.30 in prima convocazione e il giorno 10 marzo 2023 alle ore 9.00 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione degli argomenti sotto elencati:

1. Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025.

2. Verifica disponibilità Aree e Fabbricati da destinare ai sensi della L. 167/1962 - L. 865/1971 - L. 457/1978.

3. Convenzione per l’affidamento in gestione del complesso sportivo denominato “Campi da Tennis” - Addendum convenzione e autorizzazione ai sensi dell’art. 8 - Rettifica e riapprovazione.

4. Regolamento per la concessione di “Patrocini e Vantaggi Economici e Autorizzazioni all’Utilizzo dello Stemma Comunale”. Approvazione.

5. Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale approvato con D.C.P. n. 3/2013. Modifica ed integrazione.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO