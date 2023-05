Sempre più entusiasmo per la lista Margherita Migliore 2.0: ancora un caloroso bagno di folla nel piazzale Padre Pio

MARGHERITA DI SAVOIA - A distanza di due settimane dalla presentazione ufficiale della lista, MARGHERITA MIGLIORE 2.0 è tornata a riempire il piazzale antistante le scuole elementari “Papa Giovanni XXIII”. Un pieno di persone, certamente, ma anche di contenuti, di proposte, di progetti da proseguire e di risultati che sono stati raggiunti nel corso del primo mandato dal Sindaco avv. Bernardo Lodispoto e la sua squadra.

È stato un comizio dalle forti tinte rosa essendo stato aperto dagli interventi delle candidate Stefania Ballarino, Margherita Leone e Francesca Santobuono (che da assessore alle finanze uscente ha esposto le linee guida lungo le quali si è mossa l’amministrazione comunale nell’opera di risanamento dei conti pubblici); a seguire c’è stato l’appassionato intervento di Giuseppe Diella che ha preceduto le conclusioni del Sindaco Lodispoto. (Foto)

È stata dunque l’occasione per parlare di turismo, dell’imminente approvazione del Piano Urbanistico Generale che Margherita di Savoia attende ormai da quasi mezzo secolo e dal quale consegue l’opportunità di realizzare i tanto attesi insediamenti turistici e ricettivi a seguito dell’acquisizione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, che l’amministrazione Lodispoto è riuscita ad ottenere dopo 17 anni di attesa.

È stata anche l’occasione per ricordare in che condizioni si trovava Margherita di Savoia cinque anni fa di questi tempi ed evidenziare la differenza con la situazione attuale: sebbene sia stato ereditato dalle precedenti amministrazioni un deficit di oltre 6.600.000 euro, debiti con i fornitori, svariati contenziosi pendenti ed un piano di rientro bocciato dalla Corte dei Conti perché ritenuto incongruo e non attendibile, attraverso un’opera virtuosa di risanamento e nonostante la pandemia l’amministrazione Lodispoto ha varato un nuovo piano di riequilibrio finanziario approvato nel luglio 2020 e che ha portato nel 2021 (con cinque anni di anticipo rispetto al previsto!) al raggiungimento degli obiettivi. Ora che il Comune è stato dichiarato non più deficitario e che tutte le fatture vengono saldate nei termini, nell’ultimo rendiconto di bilancio è stato accertato un avanzo di cassa pari ad oltre un milione di euro che potrà essere utilizzato per concorsi pubblici, nuove assunzioni e contrazione di mutui per la realizzazione di opere pubbliche.

Il prossimo appuntamento con la Lista MARGHERITA MIGLIORE 2.0 e la cittadinanza salinara è in programma martedì 9 maggio alle ore 19.30 in Piazza della Repubblica (zona Via Barletta).

CONTINUARE È POSSIBILE.

Comunicato Stampa MARGHERITA MIGLIORE 2.0