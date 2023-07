Lodispoto sotto accusa per le offese alla Galiotta. Amorosini (FI): “Atteggiamenti autoritari. È tempo di migliorare il livello del dibattito pubblico”

MARGHERITA DI SAVOIA - «Insulto dunque sono! Dal richiamo alla massima cartesiana al riferimento all’ultimo consiglio comunale il passo è breve. L’offesa gratuita da parte del sindaco alla consigliera d’opposizione Grazia Galiotta è indirettamente un insulto a quella parte di popolazione margheritana che ha supportato la lista da lei rappresentata. L’assise comunale è il luogo del dibattito, anche serrato, di contenuti e idee; invece il sindaco continua ad assumere, sin dalla passata legislatura, atteggiamenti autoritari e con lo stile, già collaudato, della parola esibita e gridata.

Gli insulti sono umilianti sia per chi li riceve, sia per chi li fa. Il paese migliora se si comincia a migliorare il livello del dibattito pubblico con argomentazioni, anche appassionate, che devono convincere l’avversario e non annientarlo.»

ANNA AMOROSINI (Commissario cittadino di Forza Italia)