Consiglio comunale, approvati i punti all’ordine del giorno. Locazione per uso socio-sanitario dell’ex asilo “Kennedy”, arriva anche il voto favorevole di Quarta

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia si è riunito nella mattinata di giovedì 27 luglio per discutere sei argomenti posti all’ordine del giorno.

La seduta, alla quale hanno partecipato tutti i consiglieri comunali, si è aperta con le risposte del Sindaco avv. Bernardo Lodispoto e dell’amministrazione comunale alle interrogazioni ed alle interpellanze poi l’assise ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale con i 12 voti favorevoli della maggioranza a fronte di 5 voti contrari; le linee programmatiche per il quinquennio 2023-2028 esposte dal Sindaco Lodispoto sono state approvate con 12 voti favorevoli, 4 contrari ed una astensione (Quarta). Il consigliere Emanuele Quarta ha votato a favore, assieme alla maggioranza, in merito alla variazione n. 1 del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni degli Immobili di proprietà comunale riguardante la possibilità di una cessione in locazione per uso socio-sanitario o assistenziale dell’ex Asilo “Kennedy”. L’approvazione della convenzione di durata biennale in favore della cooperativa sociale dell’Infanzia paritaria non statale “Albero Azzurro” e la quinta variazione di bilancio, relativa ad uno spostamento di somme in vista delle Feste Patronali, sono state approvate all’unanimità.

La seduta è stata trasmessa come di consueto sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia. (Video)

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO