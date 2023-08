Spina, Quarta, Scognamiglio (e non solo): Azione si consolida nel panorama politico della BAT

BISCEGLIE - Il panorama politico della BAT si arricchisce di nuove energie e prospettive. La crescita di “Azione”, il partito guidato da Carlo Calenda, appare continuo, e le ultime novità lo confermano.

Il recente insediamento dell’avvocato Francesco Spina al ruolo di coordinatore provinciale ha segnato l’inizio di una nuova fase, con una serie di importanti adesioni che delineano un quadro di rinnovamento e consolidamento. Emanuele Quarta, consigliere comunale di Margherita di Savoia, Rosa Scognamiglio, Giovanni Caprioli, incaricato per gli enti locali, Giuseppe Sannicandro, delegato alla Funzione Pubblica, e Gaetano Damato, responsabile dei rapporti istituzionali, sono le nuove figure che arricchiscono il coordinamento e la segreteria provinciale.

All’interno della struttura di “Azione”, Ruggiero Mennea, presidente del Gruppo consiliare regionale, emerge come figura centrale. Oltre a rappresentare un punto di riferimento regionale, Mennea offre una guida indispensabile per tutto il team provinciale. E non finisce qui. Nei prossimi giorni, “Azione” ha in programma di valutare ulteriori adesioni da parte di esponenti politici ed istituzionali di rilievo nel territorio provinciale. L’obiettivo? Arrivare alle imminenti scadenze congressuali con un partito ancora più aperto e pronto al dialogo con la comunità locale e le diverse realtà comunali della BAT.

Questo periodo di rinnovamento pone “Azione” come protagonista attivo nel dibattito politico provinciale. Con un occhio attento alle esigenze locali e una squadra rinnovata, il partito promette di essere un punto di riferimento chiave per il futuro della BAT.

Redazione CorriereOfanto.it