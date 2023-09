Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: quattro punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria per il giorno 4 ottobre 2023 alle ore 8.30 in prima convocazione e il giorno 4 ottobre 2023 alle ore 17.00 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione degli argomenti sotto elencati:

1. Interpellanze e comunicazioni.

2. Nomina del Revisore Unico dei conti per il triennio 2023/2026.

3. Variazione di Bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

4. Riconoscimento e legittimità fattispecie debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) Tuel nonché ricognizione, legittimità, riconoscimento e regolarizzazione DfB in carico e già pagati dal Tesoriere comunale annualità 2023 in forza di procedure esecutive.

La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO