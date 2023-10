Margherita di Savoia, il Consiglio comunale approva i punti all’ordine del giorno. Il dott. Pasquale Giorgio Guido nominato Revisore Unico dei Conti

MARGHERITA DI SAVOIA - Sabato 7 ottobre il consiglio comunale di Margherita di Savoia si è riunito in sessione straordinaria in unica convocazione. Assenti per motivi personali il vice sindaco Salvatore Piazzolla ed il consigliere di maggioranza Salvatore Lattanzio.

L’assemblea ha deliberato di rinviare al prossimo consiglio comunale i primi due punti all’ordine del giorno (Comunicazioni del Sindaco ed Interpellanze).

La nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2023/2026, nella persona del dott. Pasquale Giorgio Guido, è stata approvata con 10 voti favorevoli e 5 astensioni.

Gli altri due punti all’ordine del giorno (una variazione di bilancio e il procedimento di ricognizione, legittimità, riconoscimento e regolarizzazione dei debiti fuori bilancio in carico e già pagati dalla Tesoreria comunale per il 2023 in forza di procedure esecutive) sono stati approvati con 10 voti favorevoli ed i 5 voti contrari della minoranza.

La seduta è stata come di consueto trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia. (Video)

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO