Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: quattro punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in unica convocazione per il giorno 19 ottobre 2023 alle ore 16.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione degli argomenti sotto elencati:

1. Comunicazioni del Sindaco.

2. Interpellanze.

3. Opere di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Margherita di Savoia (Località Erba dei Cavallari, Cannafesca, Foce Fiume Ofanto, I.T.T.A., Bastia, Ischia). Approvazione progetto definitivo. Ratifica.

4. Subentro mutui C.D.P. dall’Unione dei Comuni “Tavoliere Meridionale” - Posizione n. 4523560/00, 4523561/00, 4523562/00, 4523563/00.

La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO