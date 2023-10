San Ferdinando di Puglia: accuse di “ammuina amministrativa” da Forza Italia sulla gestione degli impianti sportivi comunali

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «L’ammuina, ossia fare confusione, di origine napoletana. Pare che sia l’arte più ostentata dall’Amministrazione comunale.

Si dice, infatti, che nella Real Marina del Regno delle Due Sicilie, quest’ordine avrebbe recitato così: “Chi sta a prua vada a poppa e chi sta poppa vada a prua; chi sta a destra vada a sinistra e chi sta a sinistra vada a destra, chi sta sottocoperta salga e chi sta sul ponte scenda…”

Peccato che l’ammuina, ai giorni d’oggi, non è il metodo indicato per assicurare la regolarità amministrativa degli atti che si adottano. Con l’ammuina si rischia d’inciampare con la mancata trasparenza, abusando del proprio potere discrezionale.

Tre recentissimi esempi di “Ammuina municipale” sono:

1) L’inversione temporale della delibera di Giunta (delibera n.125 del 18 settembre 2023) con la quale si fornisce un Atto di indirizzo e istruzioni all’organo gestionale, ossia il RUP, di provvedere a progettare la realizzazione di un campo da Padel nell’area all’interno della piscina comunale, spostandolo dal luogo prescelto - 7 mesi prima - nel Parco ‘G. Di Vittorio’. Peccato che il RUP, due giorni prima, forse ispirato da una veggente, anticipa la decisione della Giunta e di sua iniziativa, con propria Determina Gestionale, decide di riprogettare il nuovo campo da Padel e provvede ad impegnare una spesa per la verifica del nuovo progetto. Quindi un RUP che agisce di sua iniziativa e una Giunta che, dopo due giorni, fa finta di dare indirizzi politici fasulli. L’Amministrazione del fare, continua a fare soprattutto male!

2) L’Ordinanza del Vicesindaco del 5 ottobre 2023, candidamente illustra che l’impianto sportivo comunale di via Gramsci (Palazzetto dello Sport) è sprovvisto di agibilità, nonostante da ben 7 anni è in corso l’iter per ottenere l’agibilità, come evidenziato dal Certificato dei Vigili del Fuoco del novembre 2016.

Quindi, l’impianto non essendo agibile, non può essere utilizzato. Ma invocando un’urgenza inappropriata, con Ordinanza adottabile dal Sindaco (a proposito: perché non ha firmato la Sindaca l’Ordinanza?) solo per fatti e ragioni assolutamente urgenti ed indifferibili a tutela della pubblica incolumità, che qui non c’entra nulla, autorizza (sic!) un’associazione nemmeno ben identificata nel legale rappresentante e domicilio, ad utilizzare per un solo giorno l’impianto. Inciampando ancora con l’Ammuina, poiché Ordinanza Sindacale e Autorizzazione amministrativa sono due provvedimenti di diversa emanazione e a differente finalità, cosa si autorizza? Lo svolgimento di una gara di calcio a 5 per dilettanti il giorno 7 ottobre (due giorni dopo), addossando alla società utilizzatrice ogni rischio per la gestione della sicurezza nell’impianto non agibile. Bene, anzi male! Poiché il Palazzetto viene già da settimane utilizzato per gli allenamenti della locale squadra di calcio a 5 e non si sa bene in base a quale regolamentazione circa l’utilizzo, la manutenzione, i consumi, la vigilanza, le assicurazioni, ecc… Ma il Carnevale di Pulcinella continua con il sostegno dato sui social dalla Sindaca e Assessori, nei giorni precedenti, che anticipa l’Ordinanza del Vicesindaco. In base a quale delibera di autorizzazione è stato concesso l’uso del Palazzetto? Chi ha dato le chiavi della struttura all’Associazione, ben prima della temeraria Ordinanza del 5 ottobre? Peraltro, limitata solo per quella data? (Leggi Ordinanza)

3) Il clamoroso ritardo con cui non si è provveduto per tempo ad indire la nuova gara per la gestione della Piscina comunale, nonostante la data di scadenza era contrattualmente nota da quattro anni, ha costretto la chiusura dell’impianto e a pasticciare una pseudo gara transitoria, invece di pubblicare un regolare bando di gara. Anche in questo caso è inquietante la condotta del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione del Comune. Non sono forse le illegittime procedure amministrative ad essere il terreno fertile per favoritismi e illegalità? E la Sindaca, fra un selfie e l’altro, è consapevole del disastro che si sta perpetrando sulla gestione degli impianti sportivi comunali? A scapito dell’interesse pubblico da tutelare della comunità che amministra?

Non si ha memoria di cotanta sciatteria amministrativa e politica nel nostro Comune. Dopo solo un anno i cittadini stanno toccando con mano l’assoluta incapacità di amministrare e il teatrino delle turbolenze della maggioranza, non fanno ben sperare per il futuro.

Questa è l’Amministrazione del fare…Ammuina.

Ma emergono questioni ben più gravi su cui i Consiglieri comunali, sia di maggioranza che opposizione, dovrebbero esercitare il loro diritto-dovere istituzionale. Verificare e indagare se rientra nella normalità amministrativa disporre di un bene pubblico, di proprietà comunale, come se fosse di proprietà personale, con atti monocratici evidentemente illegittimi e censurabili.

E per la qual cosa, la condotta del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione del Comune non sembra coerente e aderente ai suoi doveri funzionali.

Siamo assolutamente favorevoli all’utilizzo delle strutture comunali per l’attività sportiva e sosteniamo le associazioni - senza finalità di lucro - a promuoverne l’attività fra i giovani.

Siamo assolutamente contrari ai pasticci e alla mancata trasparenza, quasi sempre premessa di favori e discriminazioni.

Proprio ciò che non è concesso agli Amministratori comunali, nemmeno alla prima donna Sindaco!»

Comunicato Stampa FORZA ITALIA San Ferdinando di Puglia