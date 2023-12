Pestillo (FdI): “A Natale i margheritani hanno trovato sotto l’albero tasse e vendite di immobili comunali”

MARGHERITA DI SAVOIA - «Come Babbo Natale ha dispensato i suoi doni a Natale, così il nostro buon Sindaco ha elargito, nell’ultimo Consiglio comunale, i suoi doni ai margheritani. I regali sono le tasse e la vendita degli ultimi gioielli di famiglia. Non sono bastati i continui aumenti della TARSU di questi ultimi anni, ora aumenta anche la tassa di soggiorno per i turisti e vengono stabilite al massimo l’IRPEF comunale e l’IMU per la seconda casa.

Perché tante tasse? Se prima vi era un piano di rientro da rispettare, perché si continua a svuotare le tasche dei cittadini? Si devono forse coprire i tanti sprechi? C’è un irresistibile desiderio di tassare? Questa amministrazione comunale si sta dimostrando la più tassaiola di tutte le amministrazioni comunali fin qui avute.

E come se non bastasse, nello stesso Consiglio comunale è stato approvato un piano di alienazioni/valorizzazioni immobiliari che spiana la strada alla vendita di immobili comunali per fare cassa. Si tratta dell’ex Macello comunale, ex complesso CRAL dopolavoro Salina, della Locanda dello Stallone, di immobili ex Ferrovie dello Stato, di aree e immobili ex Monopoli dello Stato e di aree di sedine dell’ex Teleferica. È necessaria la loro vendita? Vi sono già acquirenti interessati? Sarebbe interessante vedere la loro ubicazione e destinazione nell’adottato Piano Urbanistico Generale (PUG).

E se ai buoni cittadini sono stati donati questi bei regali, non è mancato il carbone, sotto forma di offese, vedasi l’attacco subito dal consigliere comunale di opposizione Giovanni Leone, reo di non approvare il suo operato. Neanche il periodo natalizio, con i suoi sentimenti, ha ammorbidito i modi e i metodi del nostro Sindaco. Speriamo che almeno la Befana, che tutte le feste porta via, in una calza riservi la luce del ravvedimento al nostro amato primo cittadino.»

FRANCESCO PESTILLO (Consigliere comunale di Fratelli d’Italia)