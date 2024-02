Provinciali BAT, i soliti noti lasciano fuori i candidati del Tavoliere Meridionale dalla lista di Centrodestra. Giovanni Leone: “Continueremo a lottare per il nostro territorio”

MARGHERITA DI SAVOIA - «Con rammarico, devo comunicare che non è stato possibile garantire una rappresentanza adeguata del nostro territorio attraverso una candidatura necessaria contro il Sindaco/Presidente Bernardo Lodispoto. Questa era un’occasione cruciale per consolidare e promuovere la crescita del Centrodestra a Margherita di Savoia, una sfida che richiedeva impegno e determinazione.

In questo contesto, desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento all’amico e Consigliere comunale Francesco Pestillo per il suo instancabile lavoro. Un ringraziamento speciale va anche ai miei colleghi consiglieri del territorio, per il loro sostegno e per aver condiviso con me vicinanza in questo percorso.

Nonostante le difficoltà incontrate, l’impegno verso il bene comune e l’interesse della collettività si rafforzerà. Colgo l’occasione per scusarmi per l’insensibilità dimostrata nei confronti della nostra città da chi ha ritenuto che il nostro paese non meritasse una rappresentanza in questa importante tornata elettorale.

La determinazione a lavorare per il miglioramento della nostra comunità rimane immutata, e continueremo a lottare con rinnovato vigore per i valori e gli obiettivi che ci stanno a cuore.»

GIOVANNI LEONE (Consigliere comunale, Capogruppo del Gruppo misto)