Consiglio provinciale, l’opposizione incalza il presidente Lodispoto: “Mettere subito in sicurezza la SP2 Andria-Canosa”

ANDRIA - «Non abbiamo mai etichettato il presidente Lodispoto come l’assassino di turno, ma lo abbiamo semplicemente invitato ad assumersi le sue responsabilità politiche e amministrative. Sono passati cinque anni dal suo insediamento.

Cosa è stato fatto in questi cinque anni?

Perché non si è proceduto con i fondi COVID all’aggiornamento dei prezzi per il completamento dei lavori? E le altre strade o gli altri cantieri, perché si trovano nella stessa condizione?

Oggi, abbiamo appreso in Consiglio Provinciale che domani si terrà un incontro in Regione per cercare di recuperare i soldi utili finalizzati a concludere i lavori della Strada Provinciale 2 Andria-Canosa. Dovevamo arrivare a tanto?

Se siamo stati da sprone al presidente, ben venga.

L’obiettivo di tutti è mettere subito in sicurezza (illuminazione, segnaletica verticale e orizzontale, impianto semaforico, dissuasori di velocità) con fondi urgenti la strada in questione, in attesa di far ripartire in altrettanti tempi brevi gli interventi. Lo dobbiamo a chi percorre ogni giorno quella strada e a chi ci ha rimesso la vita su quella strada. Non è una battaglia politica, ma una battaglia di tutti. Auspichiamo tutti un lieto fine per questa strada e per tutte le strade provinciali ormai in condizioni pietose.»

MICHELE NOBILE, MICHELE VITRANI, GENNARO CALABRESE, MICHELE DE NOIA, GIANNI DI LEO (Consiglieri provinciali “BAT Buona Amministrazione per il Territorio”)