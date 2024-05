Ricco (Fratelli d’Italia): “A lavoro per un partito forte e che abbia a cuore Margherita. Noi alternativi all’attuale classe amministrativa cittadina”

MARGHERITA DI SAVOIA - “Già a lavoro per la città e per le prossime scadenze elettorali”. È quanto evidenzia il segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Domenico Ricco.

“Dopo l’inaugurazione della sede di piazza Marconi (leggi, ndr) - prosegue Ricco -, abbiamo subito dato priorità all’imminente campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento Europeo in programma l’8 e 9 giugno prossimi.

Nel contempo, stiamo lavorando alla riorganizzazione, con l’obiettivo di dare vita ad un partito fatto di principi sani e valori veri. Un partito che sia la casa di tutti: di chi vuol partecipare ed esprimere le proprie idee liberamente in vista di quelle che saranno le prossime sfide elettorali locali.

Fratelli d’Italia - precisa il segretario locale di FdI - vuole aprirsi alla società civile, alle associazioni, a ogni singolo cittadino che vuole impegnarsi per costruire una valida e seria alternativa all’attuale classe politica e amministrativa cittadina. Stiamo cercando di farlo sin da ora tra i banchi della minoranza in Consiglio comunale, grazie all’impegno e alla coerenza del nostro consigliere di partito, Francesco Pestillo, e dei colleghi di opposizione.

Chiudo ringraziando il coordinatore regionale, on. Marcello Gemmato, e il coordinatore provinciale BAT, Francesco Ventola - conclude il segretario cittadino, Ricco -, per la fiducia e per il sostegno manifestato sin da oggi a tutte quelle che saranno le iniziative che Fratelli d’Italia vuole mettere in campo per una politica nuova e del cambiamento anche nel Comune di Margherita di Savoia”.

GAETANO DALOISO