Centrodestra: “Salta il Consiglio provinciale della BAT, Lodispoto non ha la maggioranza. Non approvato il Rendiconto di Bilancio, per mancanza del numero legale”

ANDRIA - Il Consiglio provinciale non ha approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2023. Una sconfitta politica per il presidente Bernardo Lodispoto.

Infatti, la maggioranza non aveva, in prima convocazione, i numeri per aprire la seduta e votare uno dei provvedimenti più importanti della provincia, peraltro oltre la scadenza del 30 aprile. Per domani, venerdì 31 maggio 2024, è prevista la seconda convocazione.

Nella successiva seduta è stato approvato grazie ai voti del centrodestra il punto afferente i lavori per la messa in sicurezza della SP2 Andria-Canosa di Puglia. Una battaglia che siamo fieri di aver condotto al fianco del Comitato per la messa in sicurezza della SP2 di Canosa di Puglia.

Inoltre, nella seduta odierna abbiamo constatato che la stampa locale non è stata notiziata della convocazione del Consiglio provinciale.

I Consigli provinciali dovrebbero essere pubblici e sarebbe opportuno invitare gli organi d'informazione.

Una necessità utile a riavvicinare la Provincia BAT ai cittadini, per informare gli stessi sulle attività della Provincia.

MICHELE NOBILE, MICHELE VITRANI, GENNARO CALABRESE, MICHELE DE NOIA, GIANNI DI LEO (Consiglieri provinciali di opposizione di Centrodestra)