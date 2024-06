Fratelli d’Italia primo partito del Centrodestra a Margherita di Savoia. Ricco: “Risultato storico. Grazie Margherita!”

MARGHERITA DI SAVOIA - Siamo felicissimi per il risultato storico conseguito a Margherita di Savoia: primo partito del Centrodestra!

Un grande consenso quello del 30,51% frutto del nostro lavoro, della credibilità del Governo Nazionale e della forza elettorale della nostra leader e Presidente del Consiglio, on. Giorgia Meloni.

Inoltre, a Margherita di Savoia spiccano i soli 30 voti di distacco dal PD, primo partito, sostenuto dal sindaco e Presidente della Provincia Bernardo Lodispoto e dalla sua maggioranza.

Un risultato che premia l’impegno e la coerenza di chi rappresenta il partito a Margherita di Savoia e che ci fa ben sperare per il futuro e per il ricambio politico-generazionale che vogliamo mettere in campo nella città che amiamo.

Rivolgiamo gli auguri di buon lavoro agli europarlamenti eletti in Fratelli d’Italia nella Circoscrizione Meridionale: Alberico Gambino, Denis Nesci, Michele Picaro, Chiara Gemma e, in particolare, Francesco Ventola, reduce da un grande risultato e da oggi rappresentante del territorio della BAT a Bruxelles.

Ringrazio i vertici del partito, dal coordinatore regionale On. Marcello Gemmato all'On. Francesco Ventola, per aver creduto in noi in questa prima di tante sfide insieme.

DOMENICO RICCO (Segretario FRATELLI D’ITALIA Margherita di Savoia)