Piano Regolatore Portuale, Quarta replica a Forza Italia e agli “opinion leader”. Poi l’invito al Corriere: “Fatevi promotori di un confronto pubblico sul tema”

MARGHERITA DI SAVOIA - «Gentile Direttore, avevo deciso di non rispondere alle provocazioni a mezzo stampa dei vari opinion leader “politici” a chiamata e dei partiti politici che hanno inteso legittimamente votare il Piano Regolatore Portuale della nostra città.

Per chiarezza di informazione, se già i cittadini e lettori non lo avessero capito, una consistente parte della minoranza è in piena sindrome di Stoccolma, succube per certi versi dei dettami politici di un Sindaco che impone i suoi ritmi e che mandano in stress anche alcuni suoi sostenitori.

Mi riferisco, tra le altre, alla Segretaria cittadina di Forza Italia attuale e non solo, che con spirito oppositivo si distinguono per un’azione politica assai impegnativa: in un anno e mezzo di “amministrazione Lodispoto” ha prodotto solo “ben 3 comunicati” contro il sottoscritto e fatto eleggere il sindaco Lodispoto, tradendo il centrodestra provinciale e nazionale.

Oltre alla ben visibile porta chiusa delle loro sedi, chiuse da un anno con simboli sbiaditi, null’altro.

Leggo sbalordito che sono preoccupati di alcuni post social e della mia preparazione sui temi; la stessa preoccupazione che hanno il sindaco Lodispoto e alcuni suoi sostenitori, mi verrebbe da dire.

Al posto loro mi preoccuperei del forte decadimento della città, vittima di chi pensa di essere il padrone del paese, che in maniera incontrastata da 6 anni piega strumenti utili per la città a favore di progettualità sconosciute a tutti i comuni cittadini.

Veda, caro Direttore, come ben sa, il dissenso e l’informazione libera sono da sempre strumenti importanti per garantire la verità dei fatti, ed Egli svolge un lavoro importante per l’informazione dei fatti cittadini; ed il Piano Regolatore Portuale è un tema importante per la città.

Ragion per cui, la invito a farsi promotore con le parti interessate di un confronto pubblico sul tema, sarei ben lieto di dare il mio modesto contributo sui temi trattati.

Sono sicuro che i protagonisti degli articoli attuali accetteranno l’invito ed il confronto.»

VITTORIO EMANUELE QUARTA (Consigliere comunale)