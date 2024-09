Rigenerazione dell’area portuale, Amorosini (FI): “La svolta parte attraverso l’approvazione dello strumento e il coinvolgimento delle categorie”

MARGHERITA DI SAVOIA - Il sensazionalismo politico a lungo andare stanca. Scambiare l’aula consiliare per un palco teatrale dove leggere un copione intriso di accuse, volutamente studiato per distogliere l’attenzione sul vuoto di argomenti in merito alla discussione tecnica sul piano portuale, significa mistificare la realtà per farne propaganda.

Ogni cittadino margheritano è consapevole che ciò che può dare una svolta strategica in termini economici e turistici è la rigenerazione dell’area portuale. Approvare lo strumento che permetterà agli stakeholder e comunità tutta di sbloccare progetti, proporre soluzioni migliorative in un’area che da troppi anni ha lasciato il paese in uno stato di arretratezza infrastrutturale è un atto doveroso.

Forza Italia con la sua dichiarazione di voto è favorevole al piano di rigenerazione dell’area portuale e apre una nuova fase in cui si fa portavoce delle istanze delle categorie interessate (pescatori, diportisti, operatori del settore) per attuare piani di miglioramento in linea con la situazione attuale; si fa portavoce di una progetto di viabilità che possa consentire l’innesto e la prosecuzione del lungomare all’interno dell’area portuale, e il rifacimento di una nuova viabilità che vede l’abbattimento del vecchio ponte. I 30 giorni a seguire saranno oggetto di valutazione con i tecnici, con le categorie interessate o con chiunque volesse esaminare i documenti piuttosto che perseguire la disinformazione a mezzo social, per apportare le giuste considerazioni e modifiche al piano.

ANNA AMOROSINI (Segretario Forza Italia Margherita di Savoia)