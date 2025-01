Decoro urbano e lavori pubblici, gli assessori Di Nunno e Di Palma: «Dall’opposizione solo strumentalizzazione politica. A fine 2024, già stanziati 500mila euro»

CANOSA DI PUGLIA - Il 15 gennaio scorso, la lista civica “Noi Canosa” ha provveduto a diramare, a mezzo stampa, un comunicato avente come tema centrale quello del decoro urbano in città e del relativo degrado.

In merito a quanto affermato, la replica è affidata all’Assessore al Decoro Urbano, Saverio Di Nunno, e all’Assessore ai Lavori Pubblici, Nicola Di Palma: «Ancora una volta il gruppo di minoranza ha volutamente strumentalizzato, al fine di generare sterili polemiche propagandistiche, un argomento sul quale massima è sempre stata l’attenzione dell’Amministrazione Comunale».

Infatti, in occasione del Consiglio Comunale del 29 novembre 2024, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Nicola Di Palma, ha sottoposto all’attenzione dell’Assise l’approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche (votato contrariamente da “Noi Canosa”), all’interno del quale sono stati stanziati 500mila euro al fine di procedere alla sostituzione e al rifacimento di marciapiedi e strade con accordo quadro.

«Le attività, già in programma, interessano prioritariamente gli accessi a scuole ed edifici pubblici, per poi intervenire sulle arterie a maggiore afflusso pedonale fino ad esaurimento fondi. Inoltre, contrariamente a quanto esplicitato dalla lista civica, gli uffici comunali sono già all’opera per la progettazione degli interventi. Pertanto - concludono Di Nunno e Di Palma - invitiamo il gruppo di minoranza a documentarsi in merito agli atti a loro sottoposti, invece che stazionare sui social affermando tutto e il contrario di tutto».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia