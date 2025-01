Il sindaco Lodispoto nominato membro del Comitato Direttivo nazionale dell’Unione Province d’Italia

MARGHERITA DI SAVOIA - Grande soddisfazione e grande orgoglio per la comunità di Margherita di Savoia per la nomina del Sindaco Avv. Bernardo Lodispoto a componente del Comitato Direttivo nazionale dell’Unione Province d’Italia.

Il Comitato Direttivo è l’organismo dell’associazione che, in base a quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto UPI, ha il compito di assistere il Presidente definendo insieme gli indirizzi per l’organizzazione della struttura: un organismo che riveste pertanto un’importanza cruciale nella vita e nelle attività dell’associazione, essendo la sede in cui si discute assieme e si stabilisce la linea da seguire nel confronto con Governo, Parlamento e con le altre rappresentanze delle istituzioni e delle forze economiche e sociali.

«Ringrazio sentitamente il Presidente dell’Unione Province d’Italia Pasquale Gandolfi per la fiducia riposta nei miei confronti - dichiara Lodispoto - che darà ulteriore visibilità al nostro territorio provinciale e alla città di Margherita di Savoia. Sarà necessario un forte sostegno per garantire alle Province stabilità e un ruolo da protagoniste nell’ordinamento del nostro Paese ma per fare questo bisogna riportare il tema della riforma delle Province al centro del dibattito politico. Il Comitato Direttivo dell’UPI lavorerà per questo obiettivo seguendo le direttive del Presidente Gandolfi».

Il nuovo Comitato Direttivo nazionale dell’UPI si è insediato mercoledì 22 gennaio: la Puglia era rappresentata dal Sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, nominato vice presidente, e dal sindaco Lodispoto nella sua qualità di Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO