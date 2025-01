Via libera del Consiglio comunale al Piano Regolatore Portuale

MARGHERITA DI SAVOIA - La prima seduta di consiglio comunale del 2025 è anche stata l’ultima prima dell’imminente rinnovo dell’aula consiliare. All’appello erano presenti 15 consiglieri più il sindaco: unica assente la consigliera di minoranza Grazia Galiotta, che ha peraltro comunicato in anticipo la sua mancata partecipazione ai lavori.

Erano due i punti previsti all’ordine del giorno ossia l’adozione del Piano Regolatore Portuale ai sensi della L.R. n.17 del 10.4.2015 e l’approvazione del Regolamento sui servizi di noleggio veicoli con conducente: entrambi sono stati approvati all’unanimità dei presenti. In particolare l’adozione del nuovo Piano Regolatore Portuale, ultimo step prima del passaggio in Regione Puglia per il completamento dell’iter procedurale, è stata preceduta da una breve introduzione da parte del progettista arch. Vito Leone ed ha ricevuto 14 voti favorevoli poiché i consiglieri di minoranza Pestillo e Quarta non erano presenti in aula al momento della votazione; il Regolamento sui servizi di noleggio veicoli con conducente ha ricevuto 15 voti favorevoli poiché il consigliere di minoranza Di Lecce non ha partecipato alla discussione in aula a causa di inderogabili impegni di natura professionale.

In chiusura il Presidente dell’assise Giuseppe Diella ha ricordato la recente nomina del Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, nel Consiglio Direttivo Nazionale dell’Unione Province d’Italia (leggi, ndr) rivolgendogli a nome dell’assemblea gli auguri di buon lavoro, sottolineati dall’applauso dei consiglieri presenti.

La seduta è stata trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia. (Video)

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO